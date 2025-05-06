يعقوب بوشهري يستقبل مولوده الأول ويختار له اسم والده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:58 مساءً - أعلن مؤثر السوشيال ميديا يعقوب بوشهري عبر حسابه على سناب شات قدوم مولوده الأول "خالد"، الذي أسماه على اسم والده، وقال: "هذه أغلى هدية أقدمها للوالد"، ونشر فيديوهات وصوراً عديدة له مع المولود بالمستشفى.

وعبَّر عن فرحه الذي لا يُوصف بمولوده، ونصح الجميع أن يتزوج بسن مبكرة، وأن ينجب الأطفال، وقال: "شعور استقبال المولود غير".

ونشر منشوراً على السناب كتب فيه: "الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب، رزقني الله بمولودي خالد يعقوب بوشهري، اللّهم اجعله قرّة عين لنا، وأنبته نباتاً صالحاً".

وكذلك كشف يعقوب بو شهري أن ولادة ابنه خالد صادفت تاريخاً عزيزاً على قلبه جداً، وهو نفس يوم ميلاد والده، 5 مايو. وكتب على إحدى الفيديوهات التي نشرها: "هذه أغلى هدية أقدمها لأبوي الوالد"، وكتب تاريخ ولادة والده 5/5/1954"، وتاريخ ولادة ابنه 5-5-2025.

يعقوب بو شهري ينتظر قدوم مولوده- الصورة من حسابه على سناب شات

كما استقبل يعقوب بو شهري العديد من باقات الزهور من أصدقائه بهذه المناسبة وشكرهم عليها، وكشف أنه تلقى تهاني عبر هاتفه ومواقع التواصل الاجتماعي كثيرة، لم يستطع الرد عليها لكثرتها.

خالد يعقوب بو شهري بين أجداده- الصورة من حسابه على سناب شات

يعقوب بو شهري في سطور

يعقوب بو شهري ينتظر قدوم مولوده- الصورة من حسابه على سناب شات

هو ناشط اجتماعي كويتي بارز، اشتهر من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مثل سناب شات وإنستغرام وغيرهما، يتميز بأسلوبه المرح والفكاهي الذي جعله يكتسب شهرة واسعة؛ حيث يُشارك تفاصيل حياته اليومية، نصائح شخصية، وآراء في مواضيع متنوعة، ويُعد من أبرز المؤثرين في الكويت والخليج العربي؛ حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة جداً، كما أنه معروف بمواقفه المثيرة للجدل وروحه المرحة التي تلفت الأنظار إليه وأسلوبه الخاص بالمحتوى.للمزيد من الأخبار: هكذا احتفل يعقوب بو شهري بيوم ميلاده وسط الثلوج

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