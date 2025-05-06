كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الموسيقي الغنائي بأمسية مميزة بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:58 مساءً - شهدت جامعة الملك سعود أمس الاثنين حفل كورال طويق للموسيقى العربية، الذي أُقيم بالشراكة بين معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب "ميوزك هوم" وكلية الفنون بجامعة الملك سعود، ويمثل خطوة مهمة نحو تأصيل الثقافة الفنية في المملكة، ودعم المواهب والأصوات المبدعة، وفق أهداف رؤية السعودية 2030 الساعية إلى تعزيز الفنون والموسيقى.

وحضر الأمسية الفنية الاستثنائية التي استمرت أكثر من ساعتين بباقة متنوعة من الألوان الموسيقية العربية الأصيلة، تحت إشراف وقيادة الدكتور أيمن تيسير، واحتضنها مسرح حمد الجاسر بالجامعة في الرياض، عدد كبير من المسؤولين والمختصين والأكاديميين، والفنانين والموسيقيين، والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.

وصلات منوعة مع كورال طويق

وقدم الكورال عددًا من الوصلات، بدأت بوصلة الموشحات جميلة تليها وصلة فيروزيات مميزة ثم وصلة مدلي سعودي رائع ثم وصلة ينبعاوي مختلفة واختتم بتقديم وصلة العندليب الطربية.

وأوضح الشريك والمؤسس لمعهد البيت الموسيقي العالي الدكتور أيمن تيسير، أن كورال طويق للموسيقى العربية يهدف إلى تقديم برنامج غنائي شامل يعرض الموروث الموسيقي الغنائي السعودي والعربي، من خلال عروض أدائية أمام الجمهور، مبينًا أن برامج الكورال المتنوعة تسهم في تعزيز ذائقة المجتمع الموسيقي، وإثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة.

وأشار إلى أن الكورال الذي تأسس عام 2024 يعتبر منصة واعدة لاكتشاف المواهب الشابة في مجال الموسيقى ورعايتهم، وتأهيلهم لأعلى المستويات الاحترافية، وتقديم عروض فنية تعكس الهوية الثقافية السعودية والعربية، وتفتح آفاقًا رحبة أمامهم في عالم الموسيقى، لافتًا إلى أنه يضم مجموعة من المواهب السعودية والعربية يتجاوز عددهم 100 موهبة من الشباب والشابات يمتلكون مواهب غنائية متميزة.

وذكر تيسير أن المعهد يقوم بتعاليم الموسيقى ضمن برامج تنتهي بشهادات أكاديمية معتمدة وتتوافق مع أفضل المناهج التعليمية العالمية، وتدريب وتأهيل الفرق الموسيقية وإدارتها، وتقديم الاستشارات الموسيقية، إضافة إلى إقامة الفعاليّات والعروض الموسيقية، وصناعة الهوية الصوتية، وإعداد الحقائب التدريبية، وكذلك تقديم الدورات الموسيقية الحرة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمعهد البيت الموسيقي العالي معتز الشبانة، أن المعهد هو الأول من نوعه لتعليم الموسيقى في المملكة بالرياض وجدة، ويقدم حزمة من البرامج والدورات وورش العمل التدريبية في مجال الموسيقى ضمن أفضل المعايير المعتمدة عالميًا، ومنها برامج منتهية بشهادات معتمدة من وزارة الثقافة ومؤسسة التدريب التقني والمهني؛ كدبلوم الموسيقى الأول من نوعه في المملكة، لافتًا إلى أن المعهد يضم نخبة من الأساتذة المتخصصين في الموسيقى من مختلف دول العالم، يقدمون أفضل طرق التدريس الأكاديمي، موضحًا أن المعهد يبذل جهودًا متميزة برؤية رائدة في تعزيز الثقافة الموسيقية.

وأكد أن المعهد يقدم مجموعة واسعة من الدورات والبرامج الموسيقية الأكاديمية التطويرية والتأهيلية لأبناء وبنات الوطن، مما يسهم في تطوير مجال تعليم الموسيقى، ونشر ثقافة التعليم الموسيقي محليًا، وكذلك تطوير التشريعات المتعلقة بتراخيص المراكز والمعاهد الموسيقية في المملكة، ونشر الوعي بأهميتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، وتحسين جودة الحياة، بما يتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ونوّه الشبانة بالمنجزات التي حققها المعهد في مجال تطوير الموسيقى وتعليمها، مثل: تدريب وتأهيل الفرقة الوطنية السعودية والكورال الوطني لتمثيل المملكة في المحافل الوطنية والدولية، وتقديم مجموعة كبيرة من المواهب والفنانين والموسيقيين والفرق الموسيقية، والإسهام في إعداد مادة الموسيقى في المدارس والجامعات.

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