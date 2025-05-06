دعم خاص من الوسط الفني لكارول سماحة في عزاء زوجها وليد مصطفى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:58 مساءً - تلقت الفنانة كارول سماحة مساء أمس الإثنين 5 مايو عزاء زوجها رجل الأعمال والمنتج الراحل وليد مصطفى في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عزاء وليد مصطفى

حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم واجب العزاء لكارول سماحة في رحيل زوجها، وكان أبرز الحضور جومانا مراد، حسن عسيري، خالد أبو بكر، إلهام شاهين، لبلبة، عماد زيادة، محمد محمود عبد العزيز، مصطفى شعبان، هالة سرحان، سهير جودة، هاني رمزي، وليد توفيق، محمد سامي، أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ذلك إلى جانب هالة صدقي، منة شلبي، دينا فؤاد، لميس الحديدي، أشرف زكي، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، وغيرهم من أصدقاءوزوجها من الوسط الفني.

يشار إلى أن جنازة رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم السبت الماضي، بعد رحيله الصادم عن عمر 53 عام.

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كارول سماحة تنعي زوجها

من هو المنتج وليد مصطفى؟

كانت الفنانةقد نعت زوجها ببكلماتٍ مؤثرة عبر حسابها على موقع التدوينات إكس وقالت فيها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد. حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي، وقوةً في روحي... إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".يُذكر أن المنتجكان من أبرز الأسماء في مجال الإنتاج الفني والإعلامي، حيث أسهم في تأسيس إذاعة إنرجي وعدد من القنوات والصحف، وله العديد من المشاريع الفنية الناجحة في مجالات متعددة، خاصة في المجال الموسيقي.

تزوج من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "تالا". وكان للظروف الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية تأثيراً واضحاً على حياة كارول، التي اختارت الانسحاب مؤقتاً من الأضواء لتكون إلى جانبه، كما صرحت في مقابلات تليفزيونية سابقة.

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