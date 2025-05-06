مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة يحتضن حفل تتويج الأهلي بكأس آسيا 2025 بحفل فني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:58 مساءً - احتفلت أمس مدينة جدة بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس النخبة الآسيوية 2025، خلال الحفل الذي أقامته وزارة الرياضة وموسم جدة، بتنظيم من شركة بنش مارك، خلال أمسية جماهيرية حاشدة احتضنها مسرح "عبادي الجوهر أرينا".

وشهد الحفل حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، وأكثر من 30 ألف مشجع من جماهير الأهلي، الذين توافدوا للاحتفال بنجومهم بعد موسم آسيوي استثنائي.

ونشر حساب بنش مارك على الإنستغرام عددًا من الفيديوهات لهذا الحفل وكان منها فيديو للفنان عايض وهو يغني للأهلي وعلق وكتب: "الفنان عايض و تفاعل جمهور الأهلي"، كما نشر الحساب فيديو للفنان عبادي الجوهر وكتب: "قالوا ترى..مالك أمل في قربها لو يـــــوم".

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كما نشر فيديو آخر للفنانة موضي الشمراني تغني للأهلي وكتب: "القمر والشجر أهلاوي في الروابي الخضر أهلاوي".

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وأكد بالحفل وزير الرياضة في تصريح بهذه المناسبة: "لولا توفيق الله، ثم الدعم غير المحدود من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لما تحققت هذه الإنجازات النوعية في قطاع الرياضة".

وتخللت الحفل فقرات فنية أحياها الفنان عبادي الجوهر، الفنانة موضي الشمراني، الفنان عايض، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي امتلأت به جنبات المسرح.

كما شهد الحفل تكريم نجوم الفريق والجهازين الفني والإداري، في أجواء احتفالية تُجسد حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي تحظى به الأندية السعودية، وتعكس حرص المنظومة الرياضية على ترسيخ ثقافة الإنجاز وتكريم من يصنعه وتميز الحفل بإقبال كبير من قبل الجمهور.

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