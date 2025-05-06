كواليس الصحبة الحلوة تجمع منصور البلوشي وهدى حسين ومحمد دحام: الوقوف مع التاريخ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:58 مساءً - حرص الفنان منصور البلوشي على توثيق اللحظات السعيدة بمسلسل "الصحبة الحلوة" الذي يشارك به برفقة كوكبة من نجوم الخليج، إذ شارك متابعيه صور من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر من خلالها برفقة النجمة هدى حسين بطلة المسلسل ومخرجه محمد دحام الشمري.

منصور البلوشي: فخور بمسلسل الصحبة الحلوة

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مسلسل الصحبة الحلوة

ووصف "" في تعليقه المرفق بالصور التي نشرها، الثنائي هدى حسين والمخرجبـ "التاريخين"، تقديراً لمسيرتهما الفنية المتميزة، معرباً عن فخره واعتزازه بالتواجد في هذا المسلسل، حيث كتب: "قريباًوايد فخور اني واقف مع هالتاريخين الفنانة القديرةو المخرج الكبيرنسأل الله التوفيق و النجاح".ينتميلنوعية الأعمال الدرامية القصيرة إذ يقع في 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وهو من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي ومن إخراج محمد دحام الشمري والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني، منصور البلوشي، سعاد أحمد فؤاد الشطي، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري.

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مشاركات درامية سابقة

من الجدير بالذكر أن الفنان الشابكانت له مشاركات درامية مميزة في موسم دراما رمضان الماضي، الأول من خلال مسلسل بعنوان "وحوش"، ودارت أحداثه في إطار من الغموض والتشويق بمجموعة من الحلقات المنفصلة، حيث تتناول كل حلقة إحدى أبرز وأشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة، أما المشاركة الثانية فكانت في مسلسل "بيت حمولة" ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي عائلي حول سيدة تُدعى "جميلة" إلهام الفضالة والتي تتدخل في حياة أبنائها الخاصة، مما يثير صراعات حول التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم حبها الخانق لهم.

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