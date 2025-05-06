ملك قلبي وعلمني الإنسانية: هكذا احتفلت سلمى أبو ضيف بيوم ميلاد زوجها

سلمى أبو ضيف توجه رسالة لزوجها في يوم ميلاده

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زواج سلمى أبو ضيف

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:58 مساءً - بكلماتٍ مؤثرة ورومانسية، حرصت الفنانة الشابةالاحتفال بيوم ميلاد زوجها برسالة مليئة بمشاعر الحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"؛ عدد من الصور لزوجها رجل الأعمال المصري السويسري إدريس عبدالعزيز؛ احتفالًا بيوم ميلاده وأرفقتها برسالة مليئة بمشاعر الحب والرومانسية والامتنان؛ حيث قالت: "يوم ميلاد سعيد لمن علمني معاني الإنسانية الجميلة، يوم ميلاد سعيد لملك قلبي ومملكتنا. يوم ميلاد سعيد يا عالمي كله، يا لغزي، أحبك يا رجلي".وقد لاقى منشورتفاعلًا كبيرًا من المتابعين والجمهور الذين عبروا عن إعجابهم بعلاقتهم الرومانسية خاصةً بعد فترة قصيرة من ولادتها ابنتها صوفيا.أطلعوا على أحدثهما أروى جودة ونسرين طافش.. نجمات تزوجن من خارج الوسط الفنييُذكر أنقد احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري السويسري إدريس عبدالعزيز في يونيو الماضي 2024، وأكدت أنه تم الزواج بشكلٍ سريع وتم تأجيل حفل الزفاف لرغبة الثنائي في إتمام الزواج، لأنه مشغول في عمله وهي لديها العديد من الارتباطات فقررا الزواج وتأجيل الحفل.وقد رُزقت منه قبل أشهر قليلة بطفلتهما الأولى "صوفيا"، وشاركت جمهورها أكثر من مرة لحظات مميزة من تجربتها كأم جديدة.يُشار إلى أن آخر أعمالالفنية كانت مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض رمضان الماضي 2024، وشاركها في بطولته ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.على جانبٍ آخر تشارك الفنانةفي فيلم " هيبتا2" وتأتي تحضيرات الجزء الثاني من فيلم هيبتا بعد مرور 8 سنوات على إنتاج الجزء الأول منه والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، ومن المفترض أن يتم التصوير خلال الأشهر المقبلة.

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