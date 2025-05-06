غزل بين تامر حسني وبسمة بوسيل بعد ظهورهما سوياً!

ميرنا وليد - بيروت - أعاد الفنان المصري تامر حسني مشاركة الفيديو الذي نشرته طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل من الإحتفال بعيد ميلاد إبنتهما، بأول ظهور لهما سوياً بعد تصريحاتها التي إعتبرها الجمهور مسيئة له.



وعلق تامر على المنشور موجهاً رسالة لبسمة وقال: "كل سنة وإنتوا أغلى ما عندي"، لترد عليه بسمة: "وإنت كمان يا تيمو".

وقد أثار تامر حسني وبسمة بوسيل، ضجة كبيرة بعد ظهورهما الأخير سوياً خلال إحتفالهما بعيد ميلاد إبنتيهما تاليا وأمايا، خصوصاً بعد تصريحات بسمة بوسيل، حول علاقتها بـ تامر حسني، والتي أثارت الكثير من الجدل.

ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه مع تامر حسني وأولادهما، وهم يطفئون الشموع على قالب الحلوى وبأجواء من السعادة.