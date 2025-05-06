فيديو لعمرو دياب قبل صعوده المسرح يتصدر الترند.. هكذا بدت ملامحه

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري عمرو دياب قبل صعوده على المسرح في حفله الأخير في دبي، وتصدر الترند بين الجمهور.



وقد علق المتابعون على ملامح وجه عمرو دياب، الذي بدى وكأنه متعب من الغناء قبل البدء، وجاء من بين التعليقات الفكاهية: "حتى عمرو دياب بييجي الشغل غصب عنه"، إلا أن الفنان أحيى حفلاً لا تنسى وسط تفاعل كبير من الناس رقصاً وغناءً.

وشارك عمرو دياب مجموعة صور من الحفل، وعلق: "ليلة لا تُنسى وسط جمهور لا يشبه غيره، شكراً دبي".