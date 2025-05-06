الفنانة وعد تنهار بالبكاء .. وهذه تفاصيل ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السعودية وعد في فيديو نشرته على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث عبرت عن تأثرها بالدعاء والصلاة وانهارت باكيةً.



وقالت وعد في الفيديو:"سبحان الله كيف الواحد أولوياته تتغير في الدعاء، مع الهداية ومع نعمة رحمة رب العالمين لما يجيك فجأة تحس أنه تبغى تدعي وتشكره وما عندك شيء، أدعي أنه يسامحني الهداية تجي وتجي معها أشياء حلوة".

وكانت قد فاجأت وعد، الجمهور بعد إتخاذها قرار إرتداء الحجاب، وذلك في شهر شباط/فبراير وطلبت من الناس أن يباركوا لها بهذه الخطوة.

كما وتحدثت وعد، عن الحيرة التي وقعت فيها قبل إتخاذها هذا القرار، وقالت إنها طلبت من فريقها أن يبدأ بمسح صورها القديمة عن مواقع التواصل الإجتماعي.