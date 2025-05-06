رحيل الممثل الكويتي فخري عودة

ميرنا وليد - بيروت - رحل الممثل والإعلامي الكويتي فخري عودة اليوم عن 84 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكان عودة قد اشتهر في مجال التمثيل حيث أنه بدأ في المهنة منذ أن كان عمره 21 عاماً، ومن بين المسلسلات التي شارك فيها "درب الزلق" و"الأقدار"، ومسرحيات "الإمبراطورية" و"البحث عن وظيفة"، و"فوضى".

وقد عودة مسرحيات للأطفال وأعمال إذاعية، وكتب أغنية مسلسل الرسوم المتحركة "عدنان ولينا"، وأدى فيه صوت شخصية "علام".

ولدى عودة كتابات في مجال الشعر والخواطر، كما أنه يكتب مقالات صحافية.

موقع الخليج 365 يتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد ولمحبيه.

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