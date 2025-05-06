ريهانا تفاجئ العالم في ميت غالا: حامل للمرة الثالثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة أسعدت جمهورها وأثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، أعلنت النجمة العالمية ريهانا عن حملها بطفلها الثالث من شريكها المغني آيساب روكي، وذلك خلال مشاركتها في حفل ميت غالا 2025 الذي أقيم مساء الإثنين في مدينة نيويورك.

ووصلت ريهانا إلى السجادة الحمراء بإطلالة استعراضية ظهرت فيها ببطن منتفخ، مؤكدة الأنباء المتداولة عن حملها، وسط ترحيب كبير من الحضور وعدسات المصورين الذين التقطوا لحظة إعلانها اللافتة، والتي سُرعان ما تصدرت عناوين الصحف.

وتألقت ريهانا هذا العام بإطلالة جريئة وفريدة من توقيع دار الأزياء مارك جاكوبز، تألفت من سترة وتنورة طويلة مع فتحة ساق جانبية، أضفت عليها لمسة درامية راقية. واختارت إكسسوارات بارزة تمثّلت في قبعة ضخمة باللون الأسود وربطة عنق مرقطة باللونين الأحمر والأبيض، لتكسر التقاليد وتعكس أسلوبها الخاص المعروف بالتميّز والجرأة في عالم الموضة.

وقد نالت إطلالتها إعجاب النقّاد، واعتُبرت واحدة من أبرز اللحظات في نسخة هذا العام من الحفل، ليس فقط بسبب جمال التصميم، بل أيضاً لكونها حملت خبراً شخصياً كبيراً أعلنه الثنائي الشهير على طريقتهما الخاصة وسط أجواء الحفل المرموق.

يُذكر أن ريهانا وآيساب روكي قد رُزقا بطفلهما الثاني في أغسطس 2023، ويعد هذا الحمل هو الثالث لهما في أقل من أربع سنوات.