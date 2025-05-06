شاكيرا تخطف الأضواء في ميت غالا بإطلالة وردية جريئة (صور)

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في واحدة من أكثر الليالي المنتظرة على أجندة الموضة العالمية، خطفت النجمة الكولومبية شاكيرا الأضواء خلال مشاركتها في حفل ميت غالا 2025، الذي أُقيم مساء الإثنين في مدينة نيويورك، وجمع عدداً كبيراً من أبرز المشاهير ونجوم الموضة والفن من حول العالم.

وتألقت شاكيرا بإطلالة ساحرة حملت توقيع المصمم الشهير برابال غورونغ، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الوردي الصارخ، من دون أكمام، تميّز بقصّاته الجريئة وفتحات جانبية كشفت عن قوامها المتناسق، ما جعلها محط أنظار الحاضرين وعدسات المصوّرين على السجادة الحمراء. وتميّز الفستان بتفاصيله الدقيقة وخامته الناعمة التي عكست الأنوثة والجرأة في آنٍ واحد.

ولم تكتمل إطلالة شاكيرا من دون الإكسسوارات اللافتة، حيث اعتمدت قلادة فضية عريضة أضافت لمسة من الفخامة، إلى جانب قفازات سوداء من الدانتيل الناعم، قدّمت توازناً أنيقاً بين الجرأة والكلاسيكية. أما مكياجها، فجاء متناغماً مع ألوان إطلالتها، فاختارت درجات الوردي لتزيين عينيها ووجنتيها وشفتيها، ما أضفى عليها إشراقة طبيعية وساحرة.

واعتمدت شاكيرا تسريحة شعر بسيطة وأنيقة في الوقت ذاته، حيث تركت خصلاتها المتموجة تنسدل بحرية على كتفيها، ما منحها مظهراً عفوياً ومفعماً بالحيوية. وقد لاقت إطلالتها تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد جمهورها بخياراتها الجريئة التي عكست ثقتها العالية بنفسها وتميّزها في كل ظهور فني.

يُذكر أن مشاركة شاكيرا في ميت غالا هذا العام تأتي في ظل نشاط فني متجدد تعيشه النجمة، التي لا تزال تحافظ على مكانتها كواحدة من أيقونات الموسيقى والموضة في العالم، سواء من خلال أعمالها الفنية أو إطلالاتها التي تشعل السجادة الحمراء عاماً بعد عام.