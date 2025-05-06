مادونا تحتفل بعيد ميلاد حبيبها بإطلالة جريئة وأجواء صاخبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة العالمية مادونا في واحدة من أكثر المناسبات الخاصة والمميزة بالنسبة لها، حيث احتفلت بعيد ميلاد حبيبها الشاب أكيم موريس الـ29 في حفلٍ لافت أقيم يوم الأحد الماضي، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بلقطات من السهرة التي جمعت مجموعة من الأصدقاء المقربين.

وقد أثارت مادونا، البالغة من العمر 67 عامًا، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجريئة التي جاءت على طريقتها المعتادة، إذ ارتدت حمالة صدر من الحرير مزينة بتفاصيل من الدانتيل، أضفت على إطلالتها طابعاً أنثوياً لافتاً، ونسّقتها مع وشاح شفاف وبنطال بلون بني داكن، ما منحها مظهراً عصرياً جريئاً ومتناسقاً.

وتألّق الحفل بأجواء موسيقية وحيوية، وشهد حضور الفنان YG Marley، الذي أشعل الأجواء بأدائه الموسيقي، وهو ما عبّرت عنه مادونا من خلال التعليق الذي أرفقته مع الصور، فكتبت: “عيد ميلاد سعيد لحبيبي. شكرًا لك YG Marley على انضمامك إلينا. كانت ليلة لا تُنسى”.

يُشار إلى أن العلاقة بين مادونا وأكيم موريس، الراقص الشاب المنتمي لفريقها الفني، كانت قد بدأت منذ أشهر، وتحرص النجمة العالمية على مشاركته اللحظات المهمة والاحتفالات الخاصة، في إطلالة تعكس استمرار روح الشباب والاحتفال في حياة مادونا رغم فارق السن الكبير بينهما.