“ثاندربولتس” يتفوّق في افتتاحه ويتصدر إيرادات السينما الأميركية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه، تصدّر فيلم “ثاندربولتس” Thunderbolts شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً إيرادات بلغت 76 مليون دولار، وفقاً لما أفادت به شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة في تتبّع إيرادات السينما.

وتراجع فيلم “سينرز” Sinners إلى المركز الثاني بعد أن حقق 33 مليون دولار في ثالث أسبوع له في الصالات.

أما فيلم “إيه ماينكرافت موفي” A Minecraft Movie فحلّ ثالثاً بإيرادات بلغت 13.7 مليون دولار، لتصل إيراداته الإجمالية إلى أكثر من 398.2 مليون دولار خلال خمسة أسابيع من عرضه في أميركا الشمالية.

وجاء “مستر وولف 2” Mr. Wolff 2 في المرتبة الرابعة مع عائدات بلغت 9.4 ملايين دولار في ثاني أسبوع له.

واحتل فيلم الرعب الجديد من إنتاج “سوني” “أنتيل دون” Until Dawn المركز الخامس، محققاً 3.8 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يلي ترتيب الأفلام المتبقية في قائمة العشرة الأوائل:

6- The Amateur – 1.8 مليون دولار

7- The King of Kings – 1.7 مليون دولار

8- Warfare – 1.3 مليون دولار

9- Heat: The Third Case – 925 ألف دولار

10- The Server – 675 ألف دولار