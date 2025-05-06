بعد البث المثير للجدل.. زوج ديمة بياعة يخرج عن صمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال النجمة السورية ديمة بياعة تلتزم الصمت وتتجاهل موجة الانتقادات التي تعرّضت لها بعد مشاركتها في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، تضمن ألفاظاً نابية أطلقها شاب شاركها البث، ما أثار موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الهجوم، اختارت بياعة تجاهل الجدل والتركيز على الجانب الإيجابي، حيث ظهرت في مقطع مصوّر عبر خاصية “الستوريز” على “إنستغرام” توجّه من خلاله تحية لقناة “روتانا سينما”، بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاقها، متحدثةً عن ذكرياتها الجميلة مع القناة طوال مسيرتها الفنية.

وفي لفتة داعمة، عبّر زوجها أحمد الحلو عن اشتياقه لها عبر “إنستغرام”، من خلال مشاركة مجموعة صور خاصة لهما من مناسبات مختلفة، وأرفقها بتعليق باللهجة المغربية قال فيه: “توحشتك حبيبتي”.

وردّت عليه ديمة بكلمات مؤثرة، وكتبت: “توحشتك بالزاف كبيدة ديالي”، في إشارة إلى ترابطهما رغم الانتقادات المتداولة.

وكانت ديمة قد ظهرت مؤخراً في بث مباشر أثار الجدل، بسبب ترداد عبارات غير لائقة من قِبل أحد صنّاع المحتوى المشاركين معها، ما دفع البعض لاعتبار مشاركتها إساءة لصورتها الفنية، وسط مطالبات بتوضيح أو اعتذار، وهو ما لم يصدر عنها حتى الآن.