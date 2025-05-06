ميغان ماركل تُساند هاري بطريقة “مستفزّة”.. وقصر باكنغهام يُعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خسارته استئنافًا قضائيًا بشأن الحماية الأمنية وتصاعد الانتقادات ضده إثر تصريحاته الأخيرة، اختارت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، دعم زوجها الأمير هاري بطريقتها الخاصة، في خطوة اعتبرها البعض حركة تضامن، بينما رآها آخرون استفزازًا واضحًا للعائلة المالكة.

فقد نشرت ميغان عبر منصاتها صورة للأمير هاري أثناء تنزّهه مع طفليهما، الأمير آرتشي (5 سنوات) والأميرة ليليبت (3 سنوات)، في حديقة منزلهما بكاليفورنيا، من دون أن تُظهر ملامح الطفلين. الصورة أتت بعد أيام من مقابلة مثيرة للجدل شنّ فيها الأمير هاري هجوماً نارياً على والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير ويليام.

وسائل الإعلام البريطانية ضجّت بتصريحات هاري، ووصفتها بأنها “ادعاءات خطيرة” ضد العائلة المالكة، ما دفع قصر باكنغهام للردّ في بيان نادر، أكّد فيه أن “كل هذه القضايا خضعت لفحص دقيق ومتكرر من جانب المحاكم، وتبين أنه لا يحتاج إلى الحماية الأمنية، ولا يوجد أي تهديد لشخصه أو لعائلته”.

وكان الأمير هاري قد أعرب عن خيبة أمله بعد خسارته القضية، واعتبر أن ما جرى هو “مؤامرة من المؤسسة”، ملمّحاً إلى قطيعة تامة مع والده الملك تشارلز، مؤكداً أنه لا يتحدث إليه، ومشيرًا إلى خلافات عائلية كبيرة “قد لا تُمحى أبداً”.

وأضاف هاري: “لا أعرف كم من الوقت تبقّى لوالدي ليعيش، ولكن لن أُحضر عائلتي الصغيرة إلى المملكة المتحدة في الوقت الحالي”… ورغم ذلك عبّر عن أمله في التوصّل إلى مصالحة، قائلاً: “الحياة ثمينة… ولا أريد مواصلة القتال.”