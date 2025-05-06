ماجد المصري أمام يسرا للمرة الأولى في “الست لما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان ماجد المصري على بطولة فيلم جديد بعنوان “الست لما”، لتجمعه للمرة الأولى بالنجمـة يسرا في عمل سينمائي مشترك، من المقرر انطلاق تصويره بعد موسم عيد الأضحى المقبل.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي معاصر.

وكان ماجد المصري قد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل “إش إش” إلى جانب كل من مي عمر، إدوارد، شيماء سيف، طارق النهري، ندى موسى، ومحمد الشرنوبي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وقد حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وتصدّر “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة عرضه.

كما يستعد ماجد المصري للمشاركة في فيلم “السلم والثعبان 2″، إلى جانب النجم عمرو يوسف، من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

أما يسرا، فكان آخر أعمالها السينمائية مشاركتها في فيلم “ليلة العيد” إلى جانب ريهام عبد الغفور، هنادي مهنا، وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وفي الدراما التلفزيونية، شاركت يسرا في مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة”، الذي عُرض في موسم رمضان 2023، إلى جانب الفنانين شيماء سيف ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.