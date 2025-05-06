بالصور- كيف صدمت نيكول كيدمان الحاضرين في حفل “ميت غالا ٢٠٢٥”؟

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أطلّت نيكول كيدمان بكلّ أناقتها في حفل Met Gala لهذا العام في مدينة نيويورك يوم الإثنين، حيث ظهرت بإطلالة صادمة بشعرها الجديد.
ظهرت الممثّلة الأستراليّة، البالغة من العمر سبعة وخمسين عامًا، في متحف متروبوليتان للفنون مرتدية ثوبًا أسودَ مصمّمًا خصّيصًا لها من Balenciaga، بما يتناسب مع موضوع Superfine: Tailoring Black Style.
ولكن لم يكن الفستان هو الّذي لفت الانتباه أكثر من غيره، بل أصيب الحاضرون بالذّهول عندما أدركوا أنّ نجمة هوليوود قد قصّت شعرها بالكامل.
أظهرت نيكول أفضل تعبير مثير لها وهي تتباهى بمظهرها الجديد، إذ صفّفت شعرها الأشقر للخلف وقد تميّز بتقطيع بنّي.
كان فستانها المكشوف الظّهر مشدودًا عند خصرها ووركيها بأحزمة مزخرفة، وأكملت نجمة فيلم Baby Girl إطلالتها بقفّازات سوداء.
أكملت نيكول مظهرها السّاحر بقطع من الفضّة والماس على شكل أوراق الشّجر من تصميم سيندي تشاو، وأضافت لمسة من اللون الأحمر إلى شفتيها.
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وتأتي تصفيفة الشّعر الجديدة للنّجمة السّينمائيّة بعد أن ظهرت بشعر أطول يوم الأحد أثناء حضورها حفل Charli XCX في مركز Barclays في بروكلين.
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