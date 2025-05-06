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بالصّور- جورجينا رودريغيز تستوحي إطلالة الأميرة ديانا في “ميت غالا ٢٠٢٥”

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  • بالصّور- جورجينا رودريغيز تستوحي إطلالة الأميرة ديانا في “ميت غالا ٢٠٢٥” 1/4
  • بالصّور- جورجينا رودريغيز تستوحي إطلالة الأميرة ديانا في “ميت غالا ٢٠٢٥” 2/4
  • بالصّور- جورجينا رودريغيز تستوحي إطلالة الأميرة ديانا في “ميت غالا ٢٠٢٥” 3/4
  • بالصّور- جورجينا رودريغيز تستوحي إطلالة الأميرة ديانا في “ميت غالا ٢٠٢٥” 4/4

إختارت أن تكون أوّل إطلالة لها في حفل “ميت غالا” الّذي أقيم أمس الإثنين، في الخامس من أيّار/مايو الجاري، في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، مستوحاة من إطلالة الأميرة ديانا الّتي تألّقت لمرّة واحدة ووحيدة في هذا الحفل الضّخم في عام ١٩٩٦ الّذي أُقيم في ذلك العام لتكريم إرث كريستيان ديور وعلامته التّجاريّة.

وخطفت الأميرة ديانا حينها الأنظار بفستانها الأزرق الدّاكن الضّيّق الّذي صمّمه جون جاليانو لدار أزياء ديور، يشبه الملابس الدّاخليّة.

وقد أذهلت جورجينا الحضور بإطلالتها الجاذبة وهدوئها المميّز على السّجّادة الزّرقاء فاستطاعت ان تجذب انتباه الجميع فور وصولها بسحرها وتألّقها.

ويُعدّ هذا الحفل هو أهمّ حدث خيريّ في عالم الموضة: “ميت غالا” لعام ٢٠٢٥. والموضوع لهذا العام هو التّركيز على أناقة ورقيّ الإطلالة السّوداء بعنوان “تصميم الأزياء السّوداء”، وهو بمثابة تكريم للأناقة السّوداء منذ القرن الثّامن عشر إلى تأثيرها في الموضة اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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