- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إختارت جورجينا رودريغيز أن تكون أوّل إطلالة لها في حفل “ميت غالا” الّذي أقيم أمس الإثنين، في الخامس من أيّار/مايو الجاري، في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، مستوحاة من إطلالة الأميرة ديانا الّتي تألّقت لمرّة واحدة ووحيدة في هذا الحفل الضّخم في عام ١٩٩٦ الّذي أُقيم في ذلك العام لتكريم إرث كريستيان ديور وعلامته التّجاريّة.
وخطفت الأميرة ديانا حينها الأنظار بفستانها الأزرق الدّاكن الضّيّق الّذي صمّمه جون جاليانو لدار أزياء ديور، يشبه الملابس الدّاخليّة.
وقد أذهلت جورجينا الحضور بإطلالتها الجاذبة وهدوئها المميّز على السّجّادة الزّرقاء فاستطاعت ان تجذب انتباه الجميع فور وصولها بسحرها وتألّقها.
ويُعدّ هذا الحفل هو أهمّ حدث خيريّ في عالم الموضة: “ميت غالا” لعام ٢٠٢٥. والموضوع لهذا العام هو التّركيز على أناقة ورقيّ الإطلالة السّوداء بعنوان “تصميم الأزياء السّوداء”، وهو بمثابة تكريم للأناقة السّوداء منذ القرن الثّامن عشر إلى تأثيرها في الموضة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصّور- جورجينا رودريغيز تستوحي إطلالة الأميرة ديانا في “ميت غالا ٢٠٢٥” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.