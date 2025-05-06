بالصّور- ريهانا تفاجئ العالم في “ميت غالا” بحملها الثالث

يوم الإثنين، في الخامس من أيّار/مايو الجاري، عاد متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك مرّة أخرى إلى الواجهة من جديد لاستضافة أهمّ حدث خيريّ في عالم الموضة: “ميت غالا لعام ٢٠٢٥”. والموضوع لهذا العام هو التّركيز على أناقة ورقيّ الإطلالة السّوداء بعنوان “تصميم الأزياء السّوداء”، وهو بمثابة تكريم للأناقة السّوداء منذ القرن الثّامن عشر إلى تأثيرها في الموضة اليوم.

من أبرز مفاجآت الحفل، كشفت الفنّانة ريهانا عن حملها بطفلها الثّالث من حبيبها آساب روكي، إذ خطفت الأنظار بإطلالة سوداء وأكملت إطلالتها بقبعة كبيرة الحجم وربطة عنق بلون الكستناء مع نقط بيض.

وتأتي أنباء حمل المغنّية بعد أن أشارت إلى أنّها تريد طفلًا ثالثًا في ديسمبر ٢٠٢٣ أثناء حديثها مع E! أخبار.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وكانت صاحبة أغنية “Diamonds” البالغة من العمر سبعة وثلاثين عامًا قد ظهرت في مقطع فيديو انتشر على تطبيق “إكس” وهي تصل إلى أحد الفنادق في مدينة نيويورك قبل العرض السّنوي للأزياء، مرتدية قميصًا بأكمام طويلة باللون الفيروزيّ الفاتح وتنّورة تصل إلى الرّكبة من اللون نفسه وكشفت عن بطنها بالكامل، لتظهر حملها بطفلها الثّالث.

المغنّية الشّهيرة هي بالفعل أمّ لطفلَين – RZA، عامان، وRiot، عام واحد من حبيبها آساب روكي.