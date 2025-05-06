شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السينما العربية يكشف عن برنامجه في مهرجان كان السينمائي الـ78 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مركز السينما العربية بالتعاون مع سوق الأفلام في مهرجان كان السينمائي، لتنظيم مجموعة متميزة من الأنشطة لهذا العام من دورة المهرجان الـ78، والمُقامة في الفترة من 13 إلى 24 مايو، حيث يتضمن البرنامج ندوات فكرية وحفلات توزيع جوائز تحتفي بتنوع وحيوية السينما العربية.

وعلى مدار برنامج ممتد لأربعة أيام حافلة، سيقدم مركز السينما العربية أربع ندوات متميزة إلى جانب حفلين لتوزيع الجوائز، لتسليط الضوء على العاملين في الصناعة السينمائية سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مع الاحتفاء بعالم السينما العربية.

وقال جيوم إسميول، المدير التنفيذي لسوق الأفلام في مهرجان كان السينمائي "يسعدنا الترحيب مجددًا بمركز السينما العربية في سوق الفيلم، إن التزامهم المستمر بالمشاركة وبرنامجهم المُتميز يساهمان في تسليط الضوء على غنى وتعقيد السينما العربية، كما يساعدان في تنظيم نقاشات مهمة على مستوى صناعتنا، إن هذا التعاون الطويل الأمد يؤكد التزامنا بدعم وجهات النظر المتنوعة وتعزيز التبادل المثمر داخل مجتمع السينما العالمي".

وتعليقًا على الأنشطة قال الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية، علاء كركوتي وماهر دياب "عام جديد، ومهرجان كان آخر نسلط فيه الضوء على الأفلام العربية والعاملين في صناعة السينما العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج، وعمقها وغناها، وما يجب إنجازه، والتواصل مع صناعة السينما الدولية، وكما هو الحال دائمًا، نشكر سوق الفيلم على هذا التعاون المستمر والمنصة التي يوفّرها لزاويتنا من العالم".

وأضافا :"هذا العام، إلى جانب الفعاليات السنوية مثل جوائز النقاد للأفلام العربية، وحفل اختيار شخصية العام في السينما العربية، لدينا سلسلة من الندوات لأولئك المهتمين باكتشاف مركز صناعة الأفلام الأبرز في العالم العربي: مصر؛ والسينما الفلسطينية عبر السنوات وحتى الآن؛ وإمكانيات فتح آفاق جديدة لتمويل الأفلام العربية على الساحة العالمية. هناك الكثير لمناقشته، ولا يوجد مكان أفضل من سوق مهرجان كان لطرح هذه النقاشات.

على أن تبدأ الفعاليات بندوة مشوّقة بعنوان مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي، يُديرها نيك فيفاريللي من مجلة فارايتي وذلك من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا يوم الخميس 15 مايو على المسرح الرئيسي، في نفس اليوم، سيتم تكريم فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام، كشخصية العام في السينما العربية، في حفل خاص للمدعوين فقط من الساعة 5 مساءً حتى 7 مساءً في قاعة فيو بوينت قصر المهرجانات".

في اليوم التالي، الجمعة 16 مايو، ستُعقد ندوة بعنوان "السينما الفلسطينية تحت المجهر"، تُديرها ميلاني جودفيلو من موقع Deadline، من الساعة 10 حتى 11 صباحًا على المسرح الرئيسي. وبعدها في نفس اليوم، من 11:30 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا في قاعة فيو بوينت، سيُدير مايكل روسر من سكرين انترناشيونال دراسة حالة بعنوان "تشريح إنتاج مشترك عربي أصيل"، تُناقش سبل التعاون داخل الصناعة.

وفي 17 مايو، من الساعة 5 إلى 7 مساءً، سيقيم مركز السينما العربية بالتعاون مع MAD Solutions والجمعية الدولية لمواهب الفيلم الصاعدة (IEFTA) حفل توزيع جوائز النقاد للأفلام العربية، في Plages des Palmes، بدعوات خاصة فقط، لتكريم الإنجازات البارزة في السينما العربية الحديثة.

وتُختتم فعاليات مركز السينما العربية في سوق الفيلم بندوة بعنوان "التمويل القائم على الأسهم: ريادة آفاق تمويلية جديدة للسينما العربية" يُديرها جمال جميح، وتُقام من الساعة 2 حتى 3 بعد الظهر يوم الأحد 18 مايو على المسرح الرئيسي.

ويحضر هذه الفعاليات نخبة من الضيوف المميزين، من بينهم النجمة المصرية الرائدة يسرا، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، رئيس مهرجان الجونة ورجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والنجم المصري حسين فهمي، المنتج ومؤسس شركة Film Clinic محمد حفظي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، المدير العام للجنة مصر للأفلام أحمد سامي بدوي، مخرج فيلم عائشة لا تستطيع الطيران المشارك في برنامج نظرة ما بمهرجان كان مراد مصطفى، منتجة الفيلم سوسن مصطفى، ومؤسس شركة A. A. Films أحمد عامر.

كما تشمل قائمة الحضور أسماء بارزة أخرى مثل: المدير التنفيذي بالإنابة لفيلم العُلا الأردني زيد شاكر، المنتجة الفلسطينية مي عودة، المنتجة الفرنسية ديدار دومهري، المخرج البورتوريكي والمؤسس المشارك لـ IEFTA ماركو أورسيني، مديرة البرامج اللبنانية في الصندوق العربي للثقافة والفنون سولي غربية، المخرجة والممثلة شيرين دعيبس، المخرج ومدير برامج مؤسسة الفيلم الفلسطيني محمد للجبالي، المخرج رشيد مشهراوي، المؤسسة والمدير التنفيذي لـ Yellow Camel Studios رشا الإمام، مدير الخدمات الإنتاجية في الهيئة الملكية للأفلام بشار أبو نوار، مستشارة شؤون السينما لنائب رئيس وزراء إقليم كردستان ومؤسسة ورئيسة هيئة السينما في كردستان – السليمانية بافي ياسين، المنتج السعودي والمدير العام لشركة روتانا ستوديوز - مصر محمد وفا، المنتج اللبناني ومؤسس شركة Abbout Productions جورج شقير، والعديد من الأسماء الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.