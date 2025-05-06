شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض عربية وأجنبية في الدورة 2 من SITFY-POLAND للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والذي يقام في مدينة كراكوف البولندية خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الحالي 6 عروض من 6 دول عربية وأجنبية ، وهي انجلترا، اليونان، الهند، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى بولندا البلد المضيف.

ويسبق حفل الافتتاح يوم الخميس الموافق 15 مايو بالعرض الشرفي المصري/ البولندي بين السما والأرض إخراج زين رشاد.

وتتنافس في المسابقة الرسمية هذا العام عروض: (Drop) أو قطرة من الإمارات، (Pity Parade) أو موكب الشفقة من انجلترا، (Cracks) أو انشقاق من اليونان، (Splinter of the sun) أو شظية الشمس الهند/ بولندا، وأخيرا ماريلا من بولندا، ثم حفل الختام مساء الأحد 18 مايو.

وتقدم العروض هذا العام باقة متنوعة من الموضوعات والأفكار التى ترصد معاناة الإنسان مع الطبيعة والذات والآخر.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي ، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.