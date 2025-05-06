شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "بنك الندى" على مسرح جامعة حلوان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اليوم الثلاثاء مسرحية "بنك الندى" لكلية الإقتصاد المنزلي، بجامعة حلوان، وذلك على مسرح الجامعة، والمسرحية من تأليف ندى عزيز، وفكرة وإخراج ميدو بلبل.

وتدور أحداث المسرحية داخل "بنك الندى"، وهو بنك نسائي فريد تأسس خصيصًا لمساندة النساء وتقديم كافة التسهيلات، ونجد ان جميع العاملات بالبنك نساء فقط، تدور الأحداث في طابع كوميدي واجتماعي وإنساني، وتبدأ بيوم عمل هادئ لكن سرعان ما تتغير الأجواء عندما يحاول شابان أحدهما مهندس والآخر حداد سرقة البنك بدافع الفقر واليأس واللذان يدخلان البنك بمساعدة عاملة النظافة التي تتواطأ معهما ، وخلال محاولة السرقة تسود الفوضى، ومن ثم يتم القبض على الشابين وعاملة النظافة بعد ان قاموا بقتل احدي عميلات البنك بالخطأ، بعد أن تبلغ عنهما مديرة البنك، التي تظهر في البداية كأنها منقذة الموقف، وتتوالى الأحداث حتى نصل في النهاية لرسالة المسرحية وهي أن الفساد لا ينجو دائمًا، حتى عندما يأتي من موقع السلطة.

مسرحية بنك الندى بطولة محمد حسن، جمال باسم، منه شريف، منيرة محمد ك، سارة أحمد، حنين أحمد، نانسي عماد، نغم رؤوف، ملك محمود، إسلام طارق، حبيبة أحمد، بسملة عبد المجيد، يوسف عرفة، أحمد أيوب، اضاءة أحمد أمين، موسيقى ميدو بلبل، ديكور خالد جمال، ملابس عمرو ربيع، سارة عمرو، مكياج حبيبة أحمد، دعايا وتصميم بوستر علي عبد الرحمن، دراما حركية عبد الله سايكو، مخرج منفذ وتأليف ندي عزيز، وإخراج ميدو بلبل.