كريم عبد العزيز وأحمد عز وآسر ياسين أبطال أكثر من فيلم قبل نهاية 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 01:19 مساءً - تشهد صناعة السينما المصرية نشاطاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة من الناحية الإنتاجية، حيث تشهد الفترة الحالية طفرة كبيرة في الأفلام التي يتم تصويرها والمنتظر طرحها في دور العرض قريباً، وذلك أتاح فرصاً أكبر لنجوم السينما في التواجد بقوة بل وبأكثر من فيلم خلال العام، خاصةً في الوقت الذى تحقق فيه أفلامهم إيرادات ضحمة في شباك التذاكر.

كريم عبد العزيز يتواجد بـ"المشروع X" و "The Seven Dogs"

تشهد الأشهر المقبلة تقديم عدد من النجوم لأكثر من فيلم وأبرزهم كريم عبد العزيز الذي ينتظر إطلاق أحدث أفلامه "المشروع X" في دور العرض السينمائي يوم 21 مايو الجاري للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، على أن ينطلق الفيلم في صالات السينما في الدور العربية وحول العالم بدء من يوم 5 يونيو المقبل بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.

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فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

كريم عبد العزيز يتواجد أيضاً خلال الأشهر المقبلة بفيلم ثان وهو "The Seven Dogs"الذي يُعد الأضخم ميزانية في تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار، يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، والعمل قصة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal.

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أحمد عز في انتظار فيلمين من بطولته خلال الأشهر المقبلة

نفس الأمر بالنسبة للفنان أحمد عز الذي يقدم بطولة فيلمين منتظر طرحهما خلال الأشهر المقبلة من عام 2025، الأول هو "The Seven Dogs" مع كريم عبد العزيز، والثاني "فرقة الموت" الذى تقرر طرحه في دور العرض بموسم صيف 2025، والعمل يشارك في بطولته آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

آسر ياسين بطل "إن غاب القط" ويشارك في "فرقة الموت"

كذلك آسر ياسين الذى يتواجد بفيلمين خلال الأشهر المقبلة، الأول هو "فرقة الموت" مع أحمد عز، والثاني "إن غاب القط" الذي يقدم بطولته بمشاركة أسماء جلال حيث يتواصل تصوير مشاهد الفيلم، ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، رحاب الجمل، سماح أنور، علي صبحي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

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منى زكي تتقمص أم كلثوم وتلقى محمد هنيدي بعد غياب

منى زكى هي الأخرى تقدم بطولة فيلمين منتظر عرضهما خلال الأشهر المقبلة الأول هو "الست" الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، الذى يُسلط الضوء على أبرز المحطات في حياتها الإنسانية والفنية، إلى جانب العلاقات الشخصية والمهنية، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومقرر أن يتم طرح الفيلم في دور السينما خلال شهر ديسمبر المقبل.

ثاني أفلام منى زكى المنتظرة؛ "الجواهرجي" الذى يجمعها بالفنان محمد هنيدي مجدداً بعد 28 عاماً من اجتماعهما في الفيلم الأيقوني "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، حيث أصبح الفيلم مرشح للعرض قريباً بعد سنوات من التأجيل، ويشارك في بطولة "الجواهرجي"، لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، أحمد حلاوة، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول ومن من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

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