هكذا هنأ النجوم رنا رئيس بزفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 01:19 مساءً - احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس ليلة أمس بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني يُدعى يسري علي، داخل واحد من أكبر الفنادق في القاهرة، وسط حضور مميز من العائلة والأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.

حرص عدد كبير من النجوم على التواجد في حفل الزفاف وتهنأتها، وقام بعضهم بتوجيه لها رسائل خاصة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهاني النجوم لرنا رئيس

جاء في مقدمة هؤلاء النجوم الفنانة بشري التي تربطها علاقة مميزة بالعروس رنا رئيس، ونشرت عبر ستوري حسابها على إنستغرام العديد من الصور والمقاطع المصورة الخاصة من الحفل، ذلك إلى جانب صور مع العروس أثناء استعدادها للحفل، وكتبت تعليق على الصورة قالت فيه: "أنا والعروسة في الكواليس".

بشرى ورنا رئيس- الصورة ستوري من حساب بشرى على إنستغرام

الفنانة روجينا كانت ضمن الحضور، وشاركت متابعيها بمقطع مصور من دخول العروسين للحفل، وتميزت رنا بإطلالة فخمة تناسبت مع أجواء الحفل، وهنأتها روجينا قائلة: "مبروك يا عمري".

روجينا تهنىء العروسين- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بزواج رنا رئيس، ونشرت العديد من اللقطات المميزة في الحفل الخاصة بالعروسين، وكتبت قائلة: "ألف مبروك للعروسين"، وكشفت أيضاً عن سعادتها بلقاء بعض النجوم خلال الحفل.

وفاء عامر تهنىء رنا رئيس بزواجها- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

ترتبط الفنانة ريهام عبد الغفور بعلاقة قوية برنا رئيس ووالدتها، وحرصت على تهنئة العروسين برسالة قالت فيها: "مبروك حبيبة قلبي وبنوتي واحلي عروسه وعريسها الجميل يسري وامها حبيبتي وعشرتي عمري.. ربنا يحميكم ويسعدكم يا حبايبي".

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عقد قران مفاجىء

يُشار إلى أن رنا رئيس قد احتفلت بعقد قرانها يوم 17 من مارس الماضي، على خطيبها السابق يسري علي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء، وعدد محدود من الفنانين أبرزهم داليا البحيري ودنيا عبد العزيز، وتألقت رنا رئيس بفستان أبيض ضيق، بأكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

يمكنكم قراءة قبل زفافها.. كم مرة ارتدت رنا رئيس الفستان الأبيض؟

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