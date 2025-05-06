ميرنا وليد - بيروت - تعيش الفنانة اللبنانية كارول سماحة أصعب أيام حياتها بعد خسارتها شريك حياتها المنتج المصري وليد مصطفى بعد صراع مع المرض. وبدا تأثرها واضح عليها خلال تلقيها العزاء حيث كانت ترتدي نظارات شمسية وتجلس بجانب أفراد العائلة، مما يعكس حجم الصدمة والألم الذي تعيشه. العزاء أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات المعروفين من فنانين ومخرجين واعلاميين، الذين قدموا واجب العزاء والمواساة لعائلة الفقيد. ومن المقرر أن يُقام عزاء آخر في لبنان يوم الخميس المقبل، 9 أيار 2025، في فندق رويال ضبية، لاستقبال محبي الراحل وتلقي التعازي من الأصدقاء والمقربين.

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تودّع نصفها الآخر بانكسار وصورها بالعزاء مؤثرة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.