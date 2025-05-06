فن ومشاهير

كارول سماحة تودّع نصفها الآخر بانكسار وصورها بالعزاء مؤثرة للغاية

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  • كارول سماحة تودّع نصفها الآخر بانكسار وصورها بالعزاء مؤثرة للغاية 1/3
  • كارول سماحة تودّع نصفها الآخر بانكسار وصورها بالعزاء مؤثرة للغاية 2/3
  • كارول سماحة تودّع نصفها الآخر بانكسار وصورها بالعزاء مؤثرة للغاية 3/3

ميرنا وليد - بيروت - تعيش الفنانة اللبنانية كارول سماحة أصعب أيام حياتها بعد خسارتها شريك حياتها المنتج المصري وليد مصطفى بعد صراع مع المرض.

وبدا تأثرها واضح عليها خلال تلقيها العزاء حيث كانت ترتدي نظارات شمسية وتجلس بجانب أفراد العائلة، مما يعكس حجم الصدمة والألم الذي تعيشه.

العزاء أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات المعروفين من فنانين ومخرجين واعلاميين، الذين قدموا واجب العزاء والمواساة لعائلة الفقيد. ومن المقرر أن يُقام عزاء آخر في لبنان يوم الخميس المقبل، 9 أيار 2025، في فندق رويال ضبية، لاستقبال محبي الراحل وتلقي التعازي من الأصدقاء والمقربين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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