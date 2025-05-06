شاروخان بموقف محرج للغاية على السجادة الزرقاء.. هذا ما إضطر لفعله

ميرنا وليد - بيروت - تعرض نجم بولييود الممثل الهندي شاروخان لموقف محرج للغاية على السجادة الزرقاء في حفل الـ ميت غالا لعام 2025.

وفي التفاصيل وبالرغم من كونه يتمتع بشهرة واسعة للغاية حيث أنه رابع أغنى ممثل في العالم، إلا أن نجم بوليوود إضطر للتعريف عن نفسه، عندما وجه له صحفي أجنبي سؤالاً حول من هو ومن يكون، ليبتسم شاروخان ويجيب من دون أن يبدي أي إنزعاج، ويعرّف بنفسه.

وقد أطل شاروخان للمرة الأولى على السجادة الزرقاء، وإعتمد معطفا طويلا باللون الأسود من تصميم المصمم الهندي سابياساتشي موخيرجي.

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