بعد صورتهما معاً.. جنسية والد محمد رمضان تحدث بلبلة

ميرنا وليد - بيروت - قبل ايام قليلة شارك الفنان المصري محمد رمضان صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الى جانب والده وهو يقبّل يده وعلق على الصورة باللغتين العربية والانكليزية وكتب: "اللهم بارك في صحة وعمر أبويا و كل أب "

هذه الصورة ورغم مرور بضعة ايام على نشرها لا زالت موضوع جدل بالنسبة للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اذلين تساءلوا عن جنسية واصول والد محمد رمضان بسبب ملامحه ولون بشرته.

وتناقش المعلقون بين من اشار الى ان هناك العديد من المصريين السمر وبين من أكد ان اصوله من السودان مشيرين الى ان رمضان قد صرح بذلك في السابق.

أما في التصريحات المكتوبة لرمضان كان قد اشار الى ان انه ولد في الجيزة، وأن والده من قنا من الصعيد ولم يؤكد ان كانت اصوله تعود للسودان بشكل رسمي رغم ان البعض تناقل هذا النوع من التصاريح عن لسانه.