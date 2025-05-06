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أول تعليق من زوج ديمة بياعة بعد أزمة البث المباشر

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  • أول تعليق من زوج ديمة بياعة بعد أزمة البث المباشر 1/4
  • أول تعليق من زوج ديمة بياعة بعد أزمة البث المباشر 2/4
  • أول تعليق من زوج ديمة بياعة بعد أزمة البث المباشر 3/4
  • أول تعليق من زوج ديمة بياعة بعد أزمة البث المباشر 4/4

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة السورية ديمة بياعة، منذ أيام، لهجوم شرس بسبب تصرفاتها في البث المباشر، والتي عادة ما تعرضها لإنتقادات.


وفي ظل تجاهل ديمة بياعة هذه الانتقادات، نشر زوجها أحمد الحلو منشور عبر حسابه الرسمي، عبر فيه عن شوقه الكبير لها، إذ نشر مجموعة صور تجمعه بها، وأرفقها بتعليق كتب فيه باللهجة المغربية: "توحشتك حبيبتي"، والذي يعتبر دعما منه لها لما تعرضت له.
وبدورها، ردت ديمة على زوجها بتعليق قالت فيه: "توحشتك بالزاف كبيدة ديالي".
وكانت ديمة قد ظهرت في بث مباشر مع أحد المدونين، الذي كان يغني ويعزف على العود، مستخدماً عبارات نابية وكلاماً إيحائياً ومبتذلاً، إلا أنها لم توقف البث المباشر، بل تابعت معه، وتفاعلت مع كلامه، داعية الجمهور لأخذه بنية حسنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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