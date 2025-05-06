"الفن" بلقاء مع ناتالي حموي في كواليس "حين نُحب"

ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الممثلة اللبنانية ناتالي حموي ان تثبت جدارتها في عالم التمثيل، اذ انها شاركت في عدة أعمال، نذكر: "الزوجة الأولى، جوليا، أسماء من الماضي، ثواني"، و"سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد.



ناتالي حموي صوّرت مؤخرا مسلسل يحمل عنوان "حين نحب" الذي شارك فيه ايضا كل من الممثلين كندة حنا، أيمن عبد السلام، يامن الحجلي، يوسف الخال، من كتابة رنا الفقيه وإخراج سيف الدين سبيعي.

موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس التصوير، وأجرينا معها مقابلة شيّقة.

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