مي عز الدين تتمنى العمل مجدداً مع تامر حسني.. وحنين لـ”عمر وسلمى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك”، عبّرت الفنانة مي عز الدين عن رغبتها في التعاون مجددًا مع الفنان تامر حسني، مؤكدة أنها تتمنى تقديم جزء جديد من فيلم “عمر وسلمى”، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً.

وأجابت مي على تساؤلات جمهورها، وقالت: “أنا يفرحني لو في جزء جديد من (عمر وسلمى)، لأنه من أكتر الأفلام اللي بحبّها أوي، ليه جمهور كبير، والشغل مع تامر حلو… ويارب بإذن الله”.

وكانت مي عز الدين قد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “قلبي ومفتاحه”، المكوّن من 15 حلقة، والذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان.

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي حول قضية “المحلّل” بعد الطلقة الثالثة، ويشارك في بطولته: آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض وتقى حسام، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.