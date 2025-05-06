رنا سماحة تشتكي من مقاطعة فنية بسبب طليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة رنا سماحة عن استيائها من ما وصفته بـ”المقاطعة والاضطهاد” من قِبل مجموعة من الشباب العاملين في المجال الفني، والذين قالت إنهم على صلة بطليقها، الملحن سامر أبو طالب، ما يعرقل فرصها في تقديم أعمال جديدة.

وكتبت رنا عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “الموضة الجديدة بقى مجموعة من الفنانين المبدعين الشباب قرروا يعملولي مقاطعة ظاهرية وميشتغلوش معايا عشان هم أصحاب الـX، على أساس إني هاقعد في البيت ومش هلاقي حد أشتغل معاه بقى”.

وأضافت: “ياريت لو أنت منهم وبتقرا الستوري تشيل نفسك من عندي ومتبعتليش برايفت… طالما راجل وصاحبك وبتاع ومتتعاملش معايا إنسانياً خالص… أصل ده لما بيحصل في الشغل بلاش أقولك بنقول عليكوا إيه… ماليش في الحروب المستخبّية دي خالص، أنا أرجل من كده بكتير”.

من جهتها، تضامنت الفنانة راندا البحيري مع رنا، حيث أعادت نشر كلامها عبر “فيسبوك”، وكتبت: “ستوري نزلتها صديقتي المحترمة المطربة رنا سماحة… عايزة أقولك إني حاسة بيكي جداً… أنا حصلي نفس اللي بيحصلك وبجد شوفت بلاوي وقابلت ناس جبانة كتير جداً… حسبي الله ونِعم الوكيل، وإن شاء الله ربنا هيجيبلك حقك كله”.