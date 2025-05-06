غضب واسع بين المتابعين.. فيديو جديد لـ محمد رمضان يُحدث ضجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يتوقف النجم المصري محمد رمضان عن إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد سلسلة من التصرفات التي وُصفت بـ”الغريبة”، عاد رمضان لإشعال السوشيال ميديا من جديد بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، صُوّر من داخل طائرته الخاصة.

الفيديو أظهر تفاصيل الطائرة الفخمة التي يستخدمها رمضان، من حيث الأثاث الفاخر والديكورات العصرية، لينتهي بمشهد مثير للجدل ظهر فيه وهو يقيم الصلاة داخل الطائرة، على أنغام أغنية تتكرر فيها عبارة “حمدلله”.

المقطع أثار موجة واسعة من التعليقات، حيث تساءل العديد من المتابعين عن الربط الغريب بين الصلاة والموسيقى، وانتقدوا ما وصفوه بـ”الاستعراض غير المبرر”، معتبرين أن الفنان المصري يحاول إرسال رسائل غير مباشرة لمصالحة الجمهور بعد أزماته الأخيرة، أو لإظهار أنه يعيش حياته بثقة ولا يبالي بالانتقادات.

وانقسمت الآراء حول الفيديو، حيث رأى البعض أنه محاولة للتظاهر بالتدين أمام الرأي العام، بينما اعتبره آخرون تصرفًا عفوياً لا يستحق كل هذا الهجوم، إلا أن الجدل الكبير أعاد تسليط الضوء على تصرفات رمضان وطريقة تعاطيه مع جمهوره عبر منصات التواصل.

يُذكر أن محمد رمضان أنهى مؤخراً جولته الفنية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث قدّم عدداً من الحفلات الغنائية، ويستعد خلال الأيام المقبلة لاستئناف تصوير فيلمه الجديد “أسد” من إخراج محمد دياب، والمقرر طرحه في دور السينما منتصف يوليو المقبل، بعد أن توقف تصويره خلال شهر رمضان لانشغال فريق العمل بمشاريع أخرى، على أن يُستكمل التصوير داخل الديكور الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي.