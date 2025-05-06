منة شلبي تنسحب في اللحظات الأخيرة من “السلم والثعبان 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة لفريق عمل الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، اعتذرت الفنانة منة شلبي عن عدم المشاركة في الفيلم، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من بدء تصوير أول مشاهده، ما أربك الجدول الزمني للعمل.

وجاء اعتذار منة شلبي نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة المنتجة بشأن بعض التفاصيل الخاصة بدورها في الفيلم، إضافة إلى عدم رضاها عن المقابل المادي المعروض، وهو ما شكّل أحد العوامل الأساسية في قرارها.

وكانت منة قد تحدثت بصراحة خلال استضافتها في رمضان الماضي ضمن برنامج “أرقام مع النجوم” الذي تقدّمه إيناس سلامة الشواف عبر إذاعة راديو إنرجي 92.1، عن أهمية الأجر في تقييمها لأي عمل فني، مشيرة إلى أن شعور “القاعة الكاملة” هو الأفضل لديها، سواء في السينما أو المسرح.

وقالت حينها: “يفرق معايا الأجر يكون متقدِّم، لكن مش لازم يكون الأعلى… أجر السوق قايم بنسبة كبيرة على الأرقام”، موضحة أنها لا تهتم كثيراً بالترند لأنه قد يُشترى بالأموال، فيما تظل الإيرادات والمشاهدات الفعلية هي الأكثر أهمية بالنسبة لها.

ويشارك في بطولة “السلم والثعبان 2” كل من عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، فدوى عابد، وحاتم صلاح، وهو من تأليف وإخراج طارق العريان.