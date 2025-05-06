هيا الشعيبي تُسدل الستار على قضيتها مع ممثل خليجي شهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي صدور حكم بالبراءة لصالحها في القضية التي رفعها ضدها الفنان طارق العلي، على خلفية تصريحات متبادلة بين الطرفين، تعود إلى خلاف قديم نشب بينهما عام 2013.

وكشفت الشعيبي عن التفاصيل من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على “سناب شات”، أكدت فيها براءتها من التهم الموجهة إليها، ووجهت الشكر لمحاميها الدكتور سعد حسين، قائلة: “طارق العلي رفع عليّ قضية على اللي صار بيني وبينه، ولازم أشكر المحامي الدكتور سعد حسين على البراءة اللي أخذتها من طارق العلي.”

وأضافت في الفيديو: “القضية كانت لما تكلّم عني وردّيت عليه، ورفع عليّ قضية، والحمد لله، ألف حمد وشكر يا رب، إني طلعت براءة.”

من جهتها، أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر مقطع الفيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، مرفقةً إيّاه بتعليق قالت فيه: “مبروك هيّونه، تستاهلين يا أم فهد، صاحبة حق، والله جابه لك.”

وتعود جذور الخلاف بين هيا الشعيبي وطارق العلي إلى عام 2013، حين اعتذرت الشعيبي عن السفر مع فريق عمل مسرحية “تحت الصفر” إلى دبي، بسبب وعكة صحية ألمّت بها، رغم كونها بطلة العرض إلى جانب العلي. وقد أدّى الأمر آنذاك إلى خلاف كبير، تطوّر لاحقاً إلى تصريحات إعلامية متبادلة، وانتهى الأمر برفع دعوى قضائية، انتهت اليوم بصدور حكم البراءة لصالح الشعيبي.