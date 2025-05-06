عيد ميلاد “الزعيم” هذا العام بلا نجوم.. واحتفال وثائقي يُوثّق مسيرته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المنتج عصام إمام، شقيق النجم الكبير عادل إمام، أن الاحتفال بعيد ميلاد “الزعيم” هذا العام سيقتصر على أفراد العائلة فقط، دون مشاركة أي من نجوم الفن، وذلك التزاماً برغبة الفنان المصري في الحفاظ على خصوصية المناسبة.

وقال عصام إمام في تصريح صحافي: “لا يوجد حفل عيد ميلاد بالمعنى المعروف، بل هو احتفال أسري فقط مع الأحفاد، وبقالنا عامين أو تلاتة بنقوم بنفس الأمر بناءً على رغبته.”

وتأتي تصريحات شقيق “الزعيم” بعد ساعات من حديث الفنانة لبلبة خلال تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، حيث قالت: “دايماً على اتصال بيه، بيهزّر معايا كتير، وبنحضّر لعيد ميلاده اللي جاي يوم 17، وهو كويس جداً.”

وفي سياق موازٍ، أعلنت شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” عبر قطاع الإنتاج الوثائقي عن إنتاج فيلم وثائقي بعنوان “الزعيم… رحلة عادل إمام”، من المقرر عرضه على شاشة قناة “الوثائقية”، احتفالاً بعيد ميلاد الفنان الكبير وتكريماً لمسيرته الفنية الحافلة.

الفيلم يتناول مراحل حياة عادل إمام منذ نشأته في حي السيدة عائشة في أربعينيات القرن الماضي، مرورا بدراسته في مدرستَي الحلمية الابتدائية وبنبا قادن الثانوية، ثم انطلاقته من مسرح كلية الزراعة في جامعة القاهرة، حتى تحوّله إلى أحد أبرز رموز الفن المصري.

كما يُسلّط الضوء على أبرز محطاته المهنية، من تألقه في الستينيات، ونجوميته في السبعينيات والثمانينيات، وصولاً إلى أعماله في التسعينيات التي تناولت قضايا اجتماعية وسياسية مهمة، مؤكداً مكانته كأيقونة فنية في الوطن العربي.