هاندا أرتشيل ترد على شائعات انفصالها عن حبيبها بصور رومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال علاقة النجمة التركية هاندا أرتشيل برجل الأعمال هاكان صابانجي تثير اهتمام الصحافة التركية ومتابعيها، خاصة بعد انتشار شائعات عن انفصالهما في الأيام الأخيرة، وهو ما دفع هاكان إلى وضع حد لهذه الأنباء بنشر صور تؤكد استمرار العلاقة واستقرارها.

وشارك هاكان متابعيه عبر تطبيق “إنستغرام” صورًا عفوية جمعته بهاندا خلال رحلتهما بالقطار بين روما وباريس، ظهرا فيها بأجواء رومانسية خاصة بعيداً عن عدسات الباباراتزي، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من الجمهور، خاصة مع التعليق الذي أرفقه هاكان: “بين روما وفرنسا”، حيث استعرض من خلاله أجواء الرحلة وفخامة القطار، إلى جانب عفوية حبيبته.

في المقابل، شاركت هاندا أرتشيل بدورها مجموعة من الصور عبر حسابها، استعرضت فيها أناقتها بفستان ناعم وغير تقليدي، جمع بين الطابع الكاجوال والرسمي، وتميّز بقصّته المكشوفة عند الصدر وأكمامه اللافتة، في رسالة غير مباشرة للرد على الشائعات التي طالت علاقتها، مؤكدة أنها تعيش حالة من الهدوء والسعادة إلى جانب شريكها.

وتعود بداية الشائعات إلى ظهور هاندا بمفردها في مطار إسطنبول بعد عودتها من “أسبوع الموضة” في باريس، ما أثار الجدل حول وجود خلاف أو انفصال. لكنها علّقت على ذلك بقولها: “هاكان لم يكن معي لأن الرحلة كانت للعمل، هو لا يرافقني عادة في سفرياتي المهنية، لكننا نكون معاً في العطل.”

وبذلك، وضع الثنائي حدًا للأقاويل المتداولة، مؤكدين بطريقة غير مباشرة استمرار علاقتهما وسط دعم كبير من جمهورهما.