عمرو دياب يتألق في دبي بإطلالة شبابية وتفاعل جماهيري كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم عمرو دياب حفلاً جماهيريًا ضخمًا في القرية العالمية بمدينة دبي، قدّم خلاله باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل لافت.

وتميّز دياب في الحفل بإطلالة شبابية لافتة، حيث ظهر بملابس كاجوال تعكس طابعه العصري، وكان بكامل نشاطه وحيويته، ما أضفى على الأجواء طاقة استثنائية.

حساب شركة “روتانا” على منصة “X” شارك الجمهور بعدد من الفيديوهات من الحفل، أبرزها لحظة صعود “الهضبة” إلى المسرح، وسط تصفيق حار وحماس كبير من الحاضرين. وعلّق الحساب على أحد الفيديوهات بالقول: “أجمل وأحلى بداية لحفل الهضبة عمرو دياب في القرية العالمية في دبي وسط تفاعل جمهوري قوي.”

وفي مقطع آخر، ظهر دياب وهو يرقص ويتفاعل مع جمهوره قائلاً: “الجو الليلة غير مع الهضبة عمرو دياب من حفل القرية العالمية في دبي.”

قدّم عمرو دياب خلال الحفل عدداً من أشهر أغانيه التي رددها الجمهور بحماس، منها “تملي معاك” التي صدرت عام 2000، و”ده لو اتساب” التي طرحها عام 2018، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، كما أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها “روتانا لايف”.

وشهدت الليلة أجواء ساحرة ومفعمة بالطاقة، حيث رافق الجمهور “الهضبة” بالغناء والهتافات والتصفيق، في حفل وصفه كثيرون بأنه من أكثر الحفلات تميزاً لهذا الموسم في دبي.