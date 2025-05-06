شقيق عادل إمام يصدم الجميع بعد تصريحات لبلبة عن "الزعيم"

أعلن المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، عن أجواء الاحتفال بعيد ميلاد "الزعيم" هذا العام، مؤكداً أن حضور الحفل سيقتصر على العائلة، ولن يشارك فيه أحد من نجوم الفن.

وقال عصام في تصريح صحافي صادم: "لا يوجد حفل عيد ميلاد بالمعنى المعروف، بل هو احتفال أسري فقط مع الأحفاد"، مشيراً الى أنهم يتبعون هذه العادة منذ عامين أو ثلاثة بناءً على رغبة "الزعيم" نفسه، وأضاف: "بقالنا عامين أو تلاتة بنقوم بنفس الأمر، الأسرة فقط والأحفاد من يتواجدون في عيد ميلاده".

وجاءت تصريحات شقيق "الزعيم" عن الاحتفال بعيد ميلاده بعد ساعات قليلة من تصريحات الفنانة لبلبة عن التجهيز والتحضير لهذا الاحتفال، وذلك خلال ندوة أُقيمت لتكريمها ضمن فعاليات "مهرجان أسوان لأفلام المرأة"، حيث قالت عن علاقتهما: "دايماً على اتصال بيه، بيهزّر معايا كتير، وبنحضّر لعيد ميلاده اللي جاي يوم 17، وهو كويس جداً".

وكان قطاع الإنتاج الوثائقي في شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" قد أعلن عن إنتاج فيلم وثائقي بعنوان "الزعيم... رحلة عادل إمام"، ليُعرض على شاشة قناة "الوثائقية"، احتفالاً بعيدَي ميلاده ومشواره الفني، وذلك في إطار الاحتفاء برموز الفن المصري.

ويتتبع الفيلم مسيرة عادل إمام منذ نشأته في حي السيدة عائشة خلال الأربعينيات، مروراً ببداياته الفنية في مدرستَي "الحلمية الابتدائية" و"بنبا قادن الثانوية"، وصولاً الى انطلاقته على مسرح كلية الزراعة في جامعة القاهرة.

كما يستعرض الفيلم المحطات المفصلية في مشواره الفني، بدءاً من تألقه في الستينيات، وصولاً الى صعوده كأيقونة سينمائية في السبعينيات والثمانينيات، ثم نجاحاته النقدية والجماهيرية في التسعينيات التي تناولت قضايا اجتماعية وسياسية جريئة.

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