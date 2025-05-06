سعد لمجرد يواجه جلسات استئناف جديدة في قضية اغتصاب تعود لعام 2016 بفرنسا

كشفت تقارير إعلامية أن الفنان سعد لمجرد في طريق عودته للممثول أمام المحكمة، في جلسات استئناف الحكم الصادر بحقه بالسجن ست سنوات، لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وحددت محكمة الاستئناف في كريتاي تاريخ الجلسات المقبلة بين الثاني والسادس من حزيران (يونيو) المقبل

وكان المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا قد كشف في عام 2023 حين إخلاء سبيل موكله النجم المغربي أن "سعد لمجرد أُُطلق سراحه من دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن لإكمال فترة محكوميته".

وأضاف: "القضية مستمرة، ولكن لمجرد بات خارج القضبان في فرنسا، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه في فرنسا في حال استدعاه القضاء الفرنسي لسماع أقواله".

ويواجه المغني البالغ 40 عاماً، اتهاماً باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول في أحد فنادق جادة “الشنازيليزيه” في تشرين الأول 2016، وهو تحت تأثير الكحول ومخدر الكوكايين.

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