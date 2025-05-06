أحمد سعد يكشف عن سعادته بالانضمام الى مجموعة روتانا للموسيقى

كشف الفنان أحمد سعد عن سعادته بالانضمام الى مجموعة روتانا للموسيقى، وذلك بعد التوقيع على العقد بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، ليكون واحدًا من نجومها بعد نجاحه خلال الفترة الأخيرة وعلاماته البارزة في مجال الغناء.

وأعرب سعد في تصريحات صحافية على هامش توقيع العقد، عن امتنانه للتعاون مع كبرى شركات الوطن العربي الذي يقدر شغلها مع كبار النجوم، مضيفًا أنه واثق أن تلك الشراكة سوف تثمر عن أغانٍ مفاجئة لجمهوره في مصر والوطن العربي، حيث يحرص على تقديم كل ما هو جديد لهم باعتبارهم الداعمين له في مشواره الغنائي.

أضاف: "أنا بحب روتانا أوي، وأحترم الصداقة التي تجمعني مع الأستاذ سالم الهندي الذي له نجاحات كبيرة مع كبار النجوم، وأعد جمهوري بكل ما يرضيه".

تابع: أود أن أشكر جمهوري على الثقة التي يمنحونها لي دائمًا، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم باستمرار وأن أقدم أعمالًا تليق بمكانتهم وقيمتهم، فأكثر ما يجعلني أشعر بالسعادة في هذه الحياة هو التقدير على تعبي ومجهودي، والحمد لله راضٍ عما وصلت له حاليًا".

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