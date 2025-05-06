نيكول سابا تكشف عن جوانب خفية من حياتها الشخصية

في حوار صريح وعفوي ضمن برنامج "كلام نواعم"، تحدثت النجمة نيكول سابا عن تفاصيل خاصة بحياتها والصعوبات التي تمر بها وتأثير الأمومة فيها، والصفات التي تغيّرت في شخصيتها.

وقالت الفنانة اللبنانية: "الأمومة غيّرت شخصيتي وضعّفتني، والمفروض الأمومة تقوّينا في الحياة كيف ننتبه على أولادنا ونربّي، بس الأمومة بتضعّفك بشفافية ورهف الإحساس، وتصيري كتير رقيقة، وبتغيّر فيكي أشياء كتيرة لها علاقة بالتعامل مع الناس ونظرتك للحياة".

وعند سؤالها عن أحد الأسرار التي يمكنها الإفصاح عنه، أجابت بعفوية: "أنا مش أنا"، وأكملت الإجابة متأثرةً: "أنا ما عندي أسرار، بس أنا مش أنا ونحتاج الى ارتداء هذا الوجه وما بتقدري تطلّعي شخصيتك الحقيقية قدام الكل، وأنا بطلّعها قدام نفسي فقط على المرايا".

وتحدثت سابا أيضاً عن دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، فقالت عن شخصية "روكا" التي أثارت ضجة كبيرة بين المشاهدين: "هي شخصية عندها حضور وكاريزما لازم تكون موجودة، وعندها حضورها وعندها أهداف ولما بتكون عايزة حاجة بتفضل وراها حتى تحصل عليها، بس طبعاً مش بأسلوب الشر أنا ضد دا أكيد هي شخصية مثيرة للاهتمام".

كما أشارت نيكول سابا إلى دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" فقالت: "لا أبداً لم أندم على مشاركتي في مسلسل "الهيبة"، بالعكس دوري كان من الأدوار اللي فيها تحدّي وبعتز بيه كتير".

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