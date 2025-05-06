نجوى كرم تواصل الترويج لألبومها وتكشف عن اسمه

تواصل النجمة نجوى كرم تشويق الجمهور لألبومها الجديد الذي من المنتظر أن يصدر قريباً، وكشفت أن اسمه سيكون "زين الزين"، وذلك من خلال بوستر رسمي نشرته عبر منصاتها.

وشاركت "شمس الأغنية" متابعيها على السوشيال ميديا بمقطع مصوّر بدت فيه بغاية الجمال وكشابة ثلاثينية بالشعر الأشقر، واستعرضت رشاقتها بفستان ضيّق من الجلد باللون الخمري بتصميم الكورسيه المفضّل لها في الفترة الأخيرة، وشوّقت جمهورها للكليب والأغنية من خلال اللحن القوي ومجموعة من النساء اللواتي يتمايلن بجانبها باللون البنفسجي.

وأرفقت المقطع بتعليق "شمس الأغنية قريباً زين الزين"، معلنةً بذلك عن اسم الألبوم، وذلك بعد المقاطع المصوّرة التي روّجت من خلالها للعمل الجديد، معتمدةً على "هاكر" والذكاء الاصطناعي.

كذلك شاركت نجوى كرم البوستر الدعائي الخاص بالألبوم الجديد، واختارت الظهور فيه بفستان ضيق من اللون الأسود اللامع بتفاصيل ناعمة عند منطقة الصدر، وأعلنت من خلاله عن بداية فصل جديد في حياتها الفنية، حيث كتبت: "فصل جديد على وشك أن يبدأ... ألبومي القادم في الطريق".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خطة نجوى كرم الترويجية لعملها الجديد، وعبّروا عن حماستهم واستعدادهم لسماع الأغنيات الجديدة، متمنّين لها التوفيق والنجاح.

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