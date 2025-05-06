ماجد المصري يُشارك يسرا في عمل فني للمرة الأولى

للمرة الأولى يقف الفنان ماجد المصري أمام النجمة يسرا في عمل فني، وذلك بعد تعاقده على بطولة فيلم "الست لما"، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره بعد موسم عيد الأضحى.

فيلم "الست لما" من تأليف كيرو أيمن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وسوف يبدأ تصويره بعد موسم عيد الأضحى المقبل.

الجدير بالذكر أن ماجد المصري شارك في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل "إش إش" مع الفنانين: مي عمر، إدوارد، شيماء سيف، طارق النهري، ندى موسى، محمد الشرنوبي...، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه، وتصدّر "ترند" منصات السوشيال ميديا.

كما تعاقد ماجد المصري على المشاركة في فيلم "السلم والثعبان 2"، وهو بطولة عمرو يوسف، ومن تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

أما يسرا فكان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في بطولة فيلم "ليلة العيد" مع كلٍ من: ريهام عبد الغفور، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح...، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وفي الدراما كان آخر أعمالها مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2023، وشاركت في بطولته مع الفنانَين شيماء سيف ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

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