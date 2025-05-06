ميرنا وليد - بيروت - تحدث رجل الأعمال المصري أحمد هلال، زوج الطبيبة شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، عن أسرا علاقته بحماته للمرة الأولى.

وأكد أحمد هلال أن أصالة بمثابة أمه الثانية، وأكد أن الحديث عن مزاها وفضائلها يستغرق منه ساعات طويلة.

كما أكد أنه يحب أصالة ومتعلق بها، حتى قبل تعرفه على شام، ولا ينسى لها وقوفها إلى جواره في مواقف مختلفة.

وروى تفاصيل موقف حدث بينهما، حين إلتقاها في المطار وكانت متأخرة على موعد طائرتها، ولكنها أصرت على إلتقاط صورة تذكارية معه بعد أن طلب منها، بالرغم من أن مرافقيها كانوا يستعجلونها بالفعل بسبب تأخرها.

كانت هذه تفاصيل خبر زوج شام الذهبي يحدث ضجة بحديثه عن علاقته بـ أصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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