جورجينا رودريغيز تستوحي إطلالتها من الأميرة ديانا في أولى إطلالاتها في حفل الـ MET Gala

ميرنا وليد - بيروت - تُعد الأميرة ديانا رمزًا خالدًا للأناقة الراقية والمتعددة الأبعاد، وقد شكّلت إطلالتها الأيقونية مصدر إلهام رئيسي لأول ظهور لجورجينا رودريغيز على السجادة الحمراء في حفل Met Gala 2025.

تألقت جورجينا بفستان أزرق داكن مستوحى من إطلالة الأميرة ديانا الشهيرة عام 1996، والتي ارتدتها في مشاركتها الوحيدة في هذا الحدث، لكن مع لمسة عصرية وجريئة. هذا التصميم لم يكن نسخة طبق الأصل، بل تم ابتكاره خصيصًا لها من قبل Guram Gvasalia، المدير الإبداعي لدار VETEMENTS، الذي أعاد تفسير القطعة بجرأة تحاكي شخصية جورجينا وروح الحدث.

جاءت هذه الإطلالة ضمن موضوع الحفل لهذا العام، "Superfine: Tailoring Black Style"، الذي يحتفي بجماليات وأناقة الموضة السوداء. ورغم ذلك، نجحت جورجينا في الجمع بين الإلهام الملكي والروح المعاصرة، مقدّمة رسالة موضة تتجاوز الأزياء إلى التعبير عن الذات والهوية. ظهورها هذا شكّل علامة فارقة في مسيرتها كمؤثرة عالمية، وأثبت أنها ليست فقط رمزًا للأناقة، بل أيضًا شخصية ذات رؤية واضحة في عالم الموضة.