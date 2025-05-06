تصريحات حول طريقة الإحتفال بعيد ميلاد عادل إمام تثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - كشف المنتج عصام إمام، إبن شقيق الممثل المصري عادل إمام، عن التحضيرات للإحتفال بعيد ميلاده في الـ 17 من شهر أيار الجاري، مؤكداً أنه حفل عائلي بسيط يقتصر على أهل المنزل.



وقال عصام إمام: "لا يوجد حفل عيد ميلاد بالمعنى المعروف، بل هو احتفال أسري فقط مع الأحفاد. بقالنا عامين أو تلاتة بنقوم بنفس الأمر، الأسرة فقط والأحفاد من يتواجدون في عيد ميلاده".

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من كلام الممثلة المصرية لبلبة عن التجهيز للإحتفال بعيد ميلاد الممثل المصري، وقالت: "دايماً على اتصال بيه، بيهزّر معايا كتير، وبنحضّر لعيد ميلاده اللي جاي يوم 17، وهو كويس جداً"، ما أثار الجدل حول التضارب بالتصريحات.