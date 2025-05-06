لقاء حار بين الأميرة ليونور ووالدتها الملكة ليتيزيا

ميرنا وليد - بيروت - بعد أربعة أشهر من الغياب عن عائلتها الملكية إلتقت الأميرة ليونور بوالدتها الملكة ليتيزيا وبدت علامات التأثر على وجهها بعد معانقة إبنتها الكبرى ووريثة العرش الإسباني. وكانت الأميرة ليونور قد إنطلقت في رحلة مدتها ستة أشهر على متن الأسطول Elcano شملت جولة في أميركا الجنوبية وبعدها نيويورك لمتابعة دورة معمقة تسمح لها بإكتشاف المعدات الحربية الأرضية والجوية والبحرية وإكتساب المعرفة التي سوف تحتاج لها عندما تصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة. ووقف الملك الملك فيليبي السادس ووالدتها الملكة ليتيزيا لوداعها على المرفأ وراقبا إبتعاد الأسطول وهي من جانبها كانت ترافقهما بنظراتها.

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