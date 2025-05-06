شكرا لقرائتكم خبر عن من عمو فؤاد إلى بوجي وطمطم.. محمد الشرقاوي نجم الأطفال والكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنان محمد الشرقاوي، أحد أبرز نجوم الكوميديا في فترة الثمانينيات والتسعينيات، والذي ترك بصمة فنية رغم رحيله المبكر، وُلد باسم آخر، لكنه قرر أن يحمل اسم "الشرقاوي" عرفانًا وامتنانًا للمخرج الكبير جلال الشرقاوي، الذي آمن بموهبته وقدّمه للجمهور، فكان بوابة عبوره إلى عالم الفن.

انطلقت شهرة محمد الشرقاوي الحقيقية من خلال المسرحية الشهيرة "راقصة قطاع عام"، التي شارك في بطولتها إلى جانب يحيى الفخراني وسماح أنور، وأخرجها جلال الشرقاوي، ليبدأ الجمهور في التعرف على موهبة كوميدية فريدة.

شارك الشرقاوي في أكثر من 12 عملًا مسرحيًا، و25 فيلمًا سينمائيًا، إضافة إلى العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، أبرزها "لا إله إلا الله"، و"عمو فؤاد". كما قدم عروضًا مميزة للأطفال، منها أجزاء "بوجي وطمطم"، و"عمو فؤاد ويا الأجداد"، ليصبح جزءًا من ذاكرة أجيال نشأت على أعماله.

ورغم أن الموت خطفه مبكرًا في 6 من مايو عام 1996 إثر إصابته بسكتة قلبية وهو جالس في صالون منزله عن عمر ناهز 42 عامًا، فإن محمد الشرقاوي لا يزال حيًا في ذاكرة جمهوره بإبداعه وتلقائيته.