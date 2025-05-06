ريهانا تلحق بحفل ميت غالا بعد أن تركت آساب روكي وحيداً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 07:19 صباحاً - على الرغم من ظهورها مع شريكها آساب روكي وهما يغادران الفندق المقيمان فيه في إعتقاد من الجمهور أنهما متوجهان لمتحف المتروبوليتان لحضور حفل ميت غالا 2025، لم تظهر بعدها ريهانا بينما ظهر آساب روكي وحيداً على السجادة الزرقاء، الأمر الذي دفع الجمهور بالإعتقاد أن ريهانا ستغيب عن الحفل رغم تأكيدها الحضور. ولكن منذ قليل، فاجأت النجمة الجميع بوقوفها على السجادة الزرقاء أمام عدسات المصورين لالتقاط الصور التذكارية، وإظهار حملها بشكلٍ أكثر وضوحاً.

ريهانا تبرز حملها بشكلٍ واضح

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أبرزت ملابس ريهانا- التي لم تكن هي نفسها التي غادرت بها الفندق- حملها الثالث، الذي تبدو أنها في مراحل متقدمة منه، ووقفت وحدها لالتقاط الصور بدون شريكها آيساب روكي.

يذكر أن ريهانا في حملها السابق- الثاني- كشفت عن الحمل أثناء أدائها الحي في استراحة الشوط الأول لبطولة السوبر بول 2023، مرتدية ملابس حمراء ساطعة من الرأس إلى القدمين تبرز نتوء الحمل. واستعرضت هذا الحمل في حفل ميت غالا الأخير لها عام 2023، بجانب شريكها آيساب روكي وهي بفستان أبيض.

هذا وكانت رحبت ريهانا وآساب روكي بمولودهما الأول RZA في 13 مايو 2022، في سرية تامة وبعيداً عن وسائل الإعلام، أما الطفل الثاني Riot Rose Mayers فقد رحبا به في أغسطس من عام 2023.

تفاصيل حفل ميت غالا 2025

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تزين متحف المتروبوليتان بلمسة زرقاء مع تفاصيل زهور على السجادة والجدران. كما زُيّن الدرج بأزهار بيضاء على طول الدرابزين. وجاءت التفاصيل الداخلية لا تقل روعةً مع زهور بيضاء وصفراء موزعة في أرجاء الغرفة، وزهور عائمة معلقة من السقف، تُضفي على المكان مظهرًا يشبه النجوم في السماء.

وكان في مقدمة حضور حفل ميت غالا رئيسة الحفل آنا وينتور، الرئيس المشارك لميت غالا كولمان دومينغو ولويس هاميلتون، تيانا تايلور، إيما شامبرلين، لا لا أنتوني، ليزا لاف، إيغو نوديم.

يُذكر أن حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون، ويُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

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وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

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